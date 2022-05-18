Бывшего российского министра посадили на шесть лет за незаконную рубку леса

Экс-глава лесного комплекса Иркутской области Шеверда получил 6,5 лет за незаконную рубку

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему главе лесного комплекса региона Сергею Шеверде по уголовному делу о незаконной рубке в заказнике «Туколонь» с ущербом на 480 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-министр приговорен к 6,5 года лишения свободы. Троих других фигурантов дела, являющихся должностными лицами, посадили на сроки от 5,5 лет до 6,5 лет.

Следствие и суд установили, что в 2018 году министр лесного комплекса Иркутской области санкционировал рубку леса на территории заказника. Была проведена сплошная санитарная рубка на площади 120 гектаров. Ущерб лесному фонду России составил 481 миллион рублей.

Экс-министр был задержан в июне 2019 года сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево.