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У российских школьников появится возможность бесплатно путешествовать

Ростуризм впервые запустит программу бесплатных школьных поездок по России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ростуризм в 2022 году запустит программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по регионам. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет ТАСС.

Уточняется, что подобная программа коротких школьных культурно-познавательных поездок появится впервые. «Уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в поездку с интересными экскурсионными программами, с возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона», — рассказала Догузова.

Как отметила руководитель Ростуризма, в этом году на реализацию программы выделяется 500 миллионов рублей, со следующего года объем финансирования составит 1,5 миллиарда рублей. В ведомстве добавили, что ежегодно по России смогут путешествовать 200-300 тысяч детей.

Ранее в мае глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что ведомство согласовало до 1 июля дополнительные 450 рейсов в Турцию.

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Дарья Рыбак
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