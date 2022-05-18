В России запустят дополнительные рейсы в Турцию

Глава Ростуризма Догузова: в России летом запустят дополнительные 450 рейсов в Турцию

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что российские авиавласти согласовали дополнительные 450 рейсов в неделю в Турцию в предстоящем летнем периоде. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ведомства отметила, что Ростуризм совместно с Минтрансом ведет работу над расширением авиасообщения с дружественными странами. Так, было принято запустить дополнительные 450 рейсов в Турцию — ранее в республику еженедельно совершалось 290 вылетов.

«Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю тоже по турецкому направлению», — уточнила Догузова.

Ранее россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Турцию в июне. Так, недельная путевка в Бодрум на двоих туристов в четырехзвездочный отель с питанием по системе «все включено» обойдется от 94 тысяч рублей.