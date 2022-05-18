Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сидящий в СИЗО россиянин выманил по телефону у 35 человек два миллиона рублей

Приморца будут судить за выманивание двух миллионов рублей по телефону, сидя в СИЗО

Фото: Pixabay

Жителя Владивостока будут судить за то, что в то время, пока он сидел в СИЗО, он воспользовался телефоном и обманным образом убедил 35 человек перевести ему средства, общая сумма которых составила более двух миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края.

«По версии следствия, в период с марта 2019 года по январь 2020 года фигурант, находясь в одном из следственных изоляторов Приморья, осуществлял звонки на случайные абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан, убеждал собеседников в необходимости передать денежные средства в счет возмещения ущерба якобы причиненного родственниками потерпевших», — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в совершении преступлений россиянину помогали пятеро подельников. Мошенника обвиняют в 21 эпизоде преступления, а общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает два миллиона рублей. Расследование дел в отношении соучастников приморца продолжается.

Ранее в Туле 32-летнего сотрудника исправительной колонии обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что в течение 2021 года фигурант неоднократно получал взятки от родственницы осужденного за передачу в колонию мобильных телефонов и сим-карт к ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МВФ отказались принимать решение о конфискации резервов России
Раскрыт способ парализовать ядерный щит Великобритании
Россияне вспомнили посещение первого «Макдоналдса» в Москве
Австралия ввела санкции против российских журналистов, госслужащих и организаций
В ДНР назвали губительной для Евросоюза санкционную войну против России
В США поблагодарили Россию за укрепление НАТО
В США появилась возможность пожить в бунгало с частным пабом
Сидящий в СИЗО россиянин выманил по телефону у 35 человек два миллиона рублей
Названо условие для спада доллара и евро
ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.