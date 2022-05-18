Сидящий в СИЗО россиянин выманил по телефону у 35 человек два миллиона рублей

Приморца будут судить за выманивание двух миллионов рублей по телефону, сидя в СИЗО

Жителя Владивостока будут судить за то, что в то время, пока он сидел в СИЗО, он воспользовался телефоном и обманным образом убедил 35 человек перевести ему средства, общая сумма которых составила более двух миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края.

«По версии следствия, в период с марта 2019 года по январь 2020 года фигурант, находясь в одном из следственных изоляторов Приморья, осуществлял звонки на случайные абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан, убеждал собеседников в необходимости передать денежные средства в счет возмещения ущерба якобы причиненного родственниками потерпевших», — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в совершении преступлений россиянину помогали пятеро подельников. Мошенника обвиняют в 21 эпизоде преступления, а общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает два миллиона рублей. Расследование дел в отношении соучастников приморца продолжается.

Ранее в Туле 32-летнего сотрудника исправительной колонии обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что в течение 2021 года фигурант неоднократно получал взятки от родственницы осужденного за передачу в колонию мобильных телефонов и сим-карт к ним.