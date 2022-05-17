Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию

В Туле сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию за взятки

В Туле 32-летнего сотрудника исправительной колонии обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в течение 2021 года фигурант неоднократно получал взятки от родственницы осужденного за передачу в колонию мобильных телефонов и сим-карт к ним.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и ФСИН. Сейчас следователи устанавливают причастность обвиняемого к другим противоправным действиям. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что в московском СИЗО-4 начальник караула помешал неизвестным перебросить через стену мобильные телефоны для заключенных.