Начальник караула СИЗО помешал перебросить мобильные телефоны для заключенных

В Москве неизвестные пытались перебросить заключенным в СИЗО мобильные телефоны и зарядки

В московском СИЗО-4 начальник караула помешал неизвестным перебросить через стену мобильные телефоны для заключенных. Об этом в четверг, 12 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

По данным ведомства, сотрудник ФСИН сообщил коллегам, что возле стен учреждения находятся неизвестные мужчины. По его наблюдению, они пытались перебросить на режимный объект перемотанный скотчем сверток. На место происшествия выдвинулась резервная группа, однако злоумышленники успели скрыться.

На месте был найден пакет с девятью мобильными телефонами, сим-картами, USB-шнурами и зарядными устройствами. «По данному факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе ФСИН.

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