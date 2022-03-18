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Сотрудники казанской колонии поймали кота-наркокурьера и показали его на видео

Черный кот-наркокурьер попался при попытке пробраться в колонию Казани с 5 граммами гашиша

В Казани сотрудники колонии №19 поймали кота-наркокурьера, пытавшегося пробраться на территорию спецучреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Республике Татарстан и предоставили видео с животным.

На кадрах сотрудник ИК держит черного кота, на нем ошейник с тайником, в котором обнаружены наркотики.

Попытка доставки наркотика в колонию с помощью животного была пресечена 17 марта 2022 года. Кота сотрудники отдела безопасности обнаружили при обходе прилегающей к колонии территории. Он был пойман у транспортных ворот. Из его ошейника изъято пять граммов гашиша и N-метилэфедрон массой почти три грамма.

Возбуждено уголовное дело.

Любовь Ширижик
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