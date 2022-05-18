Разговоры с собаками назвали полезными для психики

Ветеринар Эльфенбейн: общение с питомцами помогает побороть одиночество

Алекса Меллардо — эксперт издания ETNT — сообщила, как разговоры с питомцами могут избавить от одиночества и положительно сказаться на психике. Об этом она рассказала с опорой на мнение ветеринаров и научные исследования.

По словам ветеринара Эльфенбейна, общение с питомцами приносит пользу и самому хозяину: повышает уровень психического благополучия и помогает побороть одиночество. Кроме того, автор статьи назвала еще один плюс от подобного взаимодействия — с его помощью можно обрести самого понимающего друга, который всегда будет готов выразить поддержку. «Ваш пушистый питомец никогда вас не осудит и не будет вставлять свое мнение о ваших решениях», — объяснила автор статьи.

Исследователи Йоркского университета Алекса Бенджамин и Кэти Слокомб обнаружили нечто общее в разговорах с младенцами и животными: «Считается, что речь, которая направлена на младенца, помогает ему овладеть языком и улучшить связь со взрослым. Похожий механизм наблюдается при общении хозяина с питомцем». Ученые подтверждают, что baby talks, или в переводе на русский «сюсюканье» владельца с собакой поможет улучшить отношения между ними. Они отметили, что собаки, особенно щенки, понимают только отдельные слова из речи хозяина, но безошибочно угадывают интонацию.

Ранее психолог назвала доступный каждому способ улучшить здоровье. Она порекомендовала больше смеяться и позитивно относиться к событиям вокруг.