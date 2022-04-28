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Психолог назвала доступный каждому способ улучшить здоровье

Психолог Серани назвала смех лучшим лекарством от депрессии

Фото: Ekaterina Krusanova / Unsplash

Психолог и кандидат наук Дебора Серани назвала смех доступным каждому лучшим лекарством от физических и ментальных проблем. По ее словам, юмор поможет улучшить здоровье и даже избавить от депрессии. Об этом она сообщила в статье для Psychology Today.

По мнению психолога, смех положительно влияет не только на настроение, но и на состояние психики в целом. Опираясь на положения психоаналитических работ Фрейда, Серани объясняет, как смех защищает человека от ментальных травм. «По Фрейду, юмор — это один из высших уровней адаптивных защитных механизмов, который позволяет нам сохранять здоровую устойчивость перед лицом несчастий и невзгод. Многие другие теоретики психологии согласны с этим и считают, что юмор — это наиболее эффективный способ справиться с жизненными трудностями, травмами и повседневными проблемами», — сообщила она.

Как рассказывает Серани, в попытках отыскать в любой ситуации нечто смешное и позитивное у человека происходит когнитивная переоценка происходящих событий. Все это, по ее словам, снижает чувство беспокойства и страха, а также положительно трансформирует восприятие. Кроме того, юмор является наиболее правильной реакцией на травмирующую ситуацию. Как объясняет психолог, подходя с юмором к вызовам судьбы, можно сохранить стойкость и перенести даже самые трудные моменты жизни с радостью.

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На физическом уровне, по данным психолога, смех повышает уровень гормонов радости, а также снижает стресс и значительно повышает устойчивость иммунной системы. «Смех порождает теплые чувства, привязанность и дружелюбие. И если вы живете с психическим заболеванием, таким как депрессия или тревога, было доказано, что смех влияет на выработку серотонина и дофамина, обеспечивая хорошее самочувствие», — объяснила Серани.

Чтобы внести в жизнь больше веселья для сохранения психического благополучия, психолог рекомендует смотреть фильмы и читать книги с позитивными сюжетами. «В целом, формирование сильного чувства юмора может помочь детям и взрослым обрести хорошее самочувствие в жизни. Вот почему смех — хорошее лекарство», — заключила она.

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Елена Матвиенко
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