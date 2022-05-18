Названы две основные цели экспортной стратегии СПГ США в Европе

Экономист Конопляник заявил, что США хотят убрать Россию с энергетической карты Европы

Член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Андрей Конопляник в беседе с РИА Новости назвал две основные цели экспортной стратегии сжиженного природного газа (СПГ) США в Европе. По его словам, Вашингтон хочет убрать Россию с европейской энергетической карты, а также ослабить конкурентоспособность стран ЕС, добившись увеличения цен на энергоресурсы и числа беженцев.

Экономист подчеркнул, что США выгоднее направлять свой СПГ на европейский рынок, нежели на азиатский, поскольку его путь в Европу более короткий и, соответственно, дешевый. Однако, в Европе американский СПГ проигрывает в неконкурентной борьбе российскому газу, поставляемого через трубопроводы. В связи с этим самым простым решением станет убрать крупного и дешевого поставщика с рынка, благодаря чему в Европе подскочат цены на газ и поставки СПГ из США станут рентабельными для стран Евросоюза.

«Замена дешевого российского трубопроводного газа на дорогой СПГ США удорожает энергетическую составляющую европейских издержек и напрямую ухудшает конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Но есть и косвенный механизм ослабления европейской конкурентоспособности — это формирование извне внутренних проблем ЕС. Наиболее наглядная — проблема беженцев в ЕС», — заявил эксперт, который предрек в скором времени третью волну беженцев, которые направятся в Европу.

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар заявил, что «новая холодная война» с Россией приведет к серьезным последствиям. По его словам, Вашингтон публично заявляет о своем намерении ослабить Россию.