Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы две основные цели экспортной стратегии СПГ США в Европе

Экономист Конопляник заявил, что США хотят убрать Россию с энергетической карты Европы

Фото: Issei Kato / Reuters

Член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Андрей Конопляник в беседе с РИА Новости назвал две основные цели экспортной стратегии сжиженного природного газа (СПГ) США в Европе. По его словам, Вашингтон хочет убрать Россию с европейской энергетической карты, а также ослабить конкурентоспособность стран ЕС, добившись увеличения цен на энергоресурсы и числа беженцев.

Экономист подчеркнул, что США выгоднее направлять свой СПГ на европейский рынок, нежели на азиатский, поскольку его путь в Европу более короткий и, соответственно, дешевый. Однако, в Европе американский СПГ проигрывает в неконкурентной борьбе российскому газу, поставляемого через трубопроводы. В связи с этим самым простым решением станет убрать крупного и дешевого поставщика с рынка, благодаря чему в Европе подскочат цены на газ и поставки СПГ из США станут рентабельными для стран Евросоюза.

«Замена дешевого российского трубопроводного газа на дорогой СПГ США удорожает энергетическую составляющую европейских издержек и напрямую ухудшает конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Но есть и косвенный механизм ослабления европейской конкурентоспособности — это формирование извне внутренних проблем ЕС. Наиболее наглядная — проблема беженцев в ЕС», — заявил эксперт, который предрек в скором времени третью волну беженцев, которые направятся в Европу.

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар заявил, что «новая холодная война» с Россией приведет к серьезным последствиям. По его словам, Вашингтон публично заявляет о своем намерении ослабить Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит вопросы поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
Стилистка назвала создающие дорогой образ сочетания цветов в одежде
Россиян осудили за организацию незаконной миграции на Урале
Турист попытался сделать трюк на вершине скалы и умер на глазах у семьи
Раскрыта причина гигантских пылевых бурь на Марсе
Российского гимнаста дисквалифицировали на год за выход с буквой Z на груди
В Дагестане ликвидировали боевиков в ходе КТО
Назван срок появления напитков на замену Pepsi и Mirinda в России
Врач назвал семь опасных признаков разрушения сосудов
Россиянам придется выплачивать ипотеку вдвое дольше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.