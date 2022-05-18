У сериала «Рик и Морти» появится аниме-спин-офф

Студия Adult Swim анонсировала аниме-спин-офф сериала «Рик и Морти»

Студия Adult Swim анонсировала десятисерийный аниме-спин-офф мультсериала «Рик и Морти». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Когда именно выйдет проект, не уточняется. Известно, что его производством займется Telecom Animation Film, а режиссером выступит Такаси Сано. Ранее он снял два нашумевших короткометражных аниме по вселенной «Рика и Морти»: «Рик и Морти против геноцида» и «Лето встречает Бога (Рик встречает зло)». Они собрали более 10 миллионов просмотров на цифровых платформах Adult Swim.

«Для меня большая честь получить возможность рассказать новую историю об этой удивительной семье. Надеюсь, вам понравятся их приключения!» — сказал Сано.

Пятый сезон мультсериала вышел 20 июня 2021 года. В Adult Swim объявили эту дату так называемым Днем Рика и Морти — межгалактическим праздником, который отмечают везде.

Премьера первой серии «Рика и Морти» состоялась в декабре 2013 года. В основе его сюжета лежат фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.