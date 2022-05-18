США профинансируют укрепление взаимопонимания с россиянами

Госдеп США выделит до 250 тысяч долларов на укрепление связей американцев и россиян

Посольство США в Москве выделит до 250 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей) на проекты «укрепления связей и взаимопонимания» между американцами и россиянами. О планах по финансированию сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.

В американском диппредставительстве заявили, что прекращение контактов с российскими гражданами «не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов». В описании гранта говорится, что посольство США рассмотрит предложения о реализации проектов, направленных на укрепление взаимопонимания между гражданами двух стран.

На повестке — расширение доступа к информации и повышение медиаграмотности россиян и проекты, нацеленные на «пониманию американских ценностей демократии».

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар предупредил, что «новая холодная война» с Россией приведет к серьезным последствиям. Помимо прочего, он заметил, что подобная политика администрации президента США Джо Байдена усложняет урегулирование кризиса на Украине.