Российские военные применили на Украине «Терминаторы»

РИА Новости сообщило о применении российскими военными БМПТ «Терминатор» на Украине

Российские военные во время специальной операции на Украине применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным издания, в ходе боевых действий был задействован взвод БМПТ «Терминатор». «Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

По мнению эксперта, использование «Терминаторов» позволит Вооруженным силам России (ВС РФ) окончательно сформировать тактику применения этих машин. Кроме того, это поможет определить их место в бронетанковых группах. Военные указали на то, что опыт боевых действий на Украине демонстрирует необходимость подобной техники в танковых подразделениях.

Ранее «Терминаторы» заметили в районе Северодонецка. БМПТ приняли на вооружение армии в мае 2018 года. Техника предназначена для действий в составе танковых формирований. Она способна поражать противотанковые средства и подавлять живую силу противника.

В основе «Терминаторов» шасси танка Т-90А. БМПТ получила две пушки 2А42, пулемет ПКТМ, гранатометы АГС-17 и противотанковые управляемые ракеты «Атака».