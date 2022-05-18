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Российские военные применили на Украине «Терминаторы»

РИА Новости сообщило о применении российскими военными БМПТ «Терминатор» на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские военные во время специальной операции на Украине применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным издания, в ходе боевых действий был задействован взвод БМПТ «Терминатор». «Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

По мнению эксперта, использование «Терминаторов» позволит Вооруженным силам России (ВС РФ) окончательно сформировать тактику применения этих машин. Кроме того, это поможет определить их место в бронетанковых группах. Военные указали на то, что опыт боевых действий на Украине демонстрирует необходимость подобной техники в танковых подразделениях.

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Ранее «Терминаторы» заметили в районе Северодонецка. БМПТ приняли на вооружение армии в мае 2018 года. Техника предназначена для действий в составе танковых формирований. Она способна поражать противотанковые средства и подавлять живую силу противника.

В основе «Терминаторов» шасси танка Т-90А. БМПТ получила две пушки 2А42, пулемет ПКТМ, гранатометы АГС-17 и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

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Марина Совина
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