Россиянам предложили отдохнуть в Таиланде по сниженной стоимости

В АТОР предложили россиянам отдохнуть в Таиланде летом со скидкой до 50 процентов

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили российским путешественникам отдохнуть в Таиланде по сниженной стоимости в летний период. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что с 13 мая в популярной пляжной стране официально начался сезон дождей и отели начали предоставлять скидки на проживание до 40-50 процентов, а также вводить специальные предложения и привилегии.

«Многие категории номеров летом идут по цене практически в два раза ниже зимнего сезона. Поэтому те, кто выбирает статусные и высокобюджетные варианты размещения, могут значительно сэкономить сейчас», — рассказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Например, пятизвездочный отель InterContinental Koh Samui Resort предоставляет гостям при бронировании тура от 10 ночей в низкий сезон бесплатные завтраки, доступ в Club InterContinental Lounge с винами премиум-класса, коктейлями, игристым вином и услуги дворецкого.

Что касается стоимости туров в Таиланд, наиболее выгодные варианты предлагает туроператор ПАКС — семидневная путевка в Паттайю на одного человека начинается от 58 тысяч рублей в июне, от 63 тысяч — в июле, и от 59 тысяч — в августе. Незначительно выше цены на Пхукете, где в летние месяцы можно отдохнуть в среднем от 62,5 до 65 тысяч рублей.

Компания «Русский Экспресс» предлагает отправиться на 11 дней на Пхукет за 114,9 тысячи рублей на двоих, на Самуи — от 146,2 тысячи рублей. У PAC Group можно найти предложения от 156,7 тысячи рублей на двоих. В тур входит 10-дневное проживание в отеле категории пять звезд на Пхукете, перелет и страховка.

С 1 мая власти Таиланда упростили правила въезда, введя две новые программы для вакцинированных и невакцинированных отдыхающих. Теперь прибывающим в страну россиянам необходимо показать только справку вакцинации «Спутником V». Непривитые путешественники должны пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до поездки либо провести пять дней на карантине.