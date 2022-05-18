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В ходе антитеррористической операции в Таджикистане погиб офицер ГКНБ

В МВД Таджикистана сообщили о гибели офицера ГКНБ в ходе антитеррористической операции

Фото: Амир Исаев / РИА Новости

В ходе антитеррористической операции в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана погиб офицер Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Об этом сообщили в таджикском МВД, передает государственное информационное агентство «Ховар».

В ведомстве заявили, что офицер ГКНБ погиб в результате нападения членов организованной преступной группировки (ОПГ) на автоколонну с сотрудниками антитеррористического подразделения госкомитета. Отмечается, что в ходе столкновения также были ранены 13 военнослужащих.

По данным МВД, в результате ответных действий силовиков были задержаны 11 раненых и восемь безоружных боевиков, а также свыше 70 членов группировки.

Утром 18 мая сообщалось, что в Таджикистане началась антитеррористическая операция против ОПГ, перекрывшей автомобильную дорогу Душанбе — Кульма в Рушанском районе ГБАО непосредственно перед границей с Китаем. Предполагается, что у участников группировки была цель дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. В МВД подчеркнули, что на требования правоохранителей сдать оружие преступники оказали вооруженное сопротивление.

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Алевтина Запольская
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