Популярный комик рассказал о запретном для произношения на ТНТ слове

Комик Денис Чужой заявил, что юмористам на ТНТ запрещают произносить слово «вагина»

Популярный российский стендап-комик, участник проекта «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Денис Чужой рассказал об одном слове, которое он решил перестать употреблять на своих концертах. В подкасте «Че там у евреев» на YouTube-канале Yalla, Balagan! он также назвал слово, запрещенное к произношению на ТНТ.

Как отметил юморист, на последнем концерте он употреблял слово «бомж». «После этого я почитал, переписывался с людьми, которые [объяснили]: "Ну вот, что это слово обозначает"», — рассказал юморист. Чужой подчеркнул, что также попробовал себя в роли волонтера, помогающего бездомным, после чего решил, что на следующем концерте не будет произносить слово «бомж». Юморист назвал свое решение ростом.

«Тээнтэшники еще запрещают слово "вагина" говорить», — отметил он. Причину такого ограничения на телеканале комик не пояснил, пошутив, что хотел бы употреблять это слово в своих шутках.

Ранее Чужой также рассказал о конфузе на съемках «Открытого микрофона», которые стали его дебютом на телеканале. Он признался, что сильно волновался перед выступлением и смог правильно выйти на сцену лишь со второго раза.