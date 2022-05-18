Россиянам раскрыли стоимость зарубежных поездок на поезде
Российским путешественникам раскрыли список заграничных направлений, куда можно отправиться на поезде, купив билет дешевле 10 тысяч рублей. Рейтинг доступных железнодорожных направлений составили в «АиФ».
Например, туристам порекомендовали в качестве места для отдыха рассмотреть Монголию. Поезда из Иркутска в Улан-Батор отправляются дважды в неделю, а стоимость билета в купе составляет в среднем 8,5 тысячи рублей. Время в пути — 22,5 часа.
Также бюджетно на поезде можно добраться до Белоруссии. «Судите сами: перелет по маршруту Москва — Минск — Москва в середине июня обойдется в 5,8 тысячи рублей, плюс почти две тысячи за багаж, а билеты на поезд на те же даты — 3364 рубля. Почти вдвое дешевле», — отметили авторы материала.
Кроме того, желающие отдохнуть у моря могут отправиться в Казахстан или Абхазию. Стоимость билетов на поезд, следующий из Москвы в Сухум, составляет 3,3 тысячи рублей за плацкартный вагон, 6,6 тысячи рублей — за купе, из Санкт-Петербурга — 5,7 тысячи рублей и 9 тысяч рублей соответственно.
Что касается Казахстана, путешественникам напомнили, что в настоящее время железнодорожное сообщение со страной восстановлено только по маршруту Астрахань — Атырау, однако в июне ожидается возобновление движение поездов из Алма-Аты в Саратов, Казань, Новосибирск и из Самары и Омска в Караганду. Цены на билеты из Астрахани в Атырау стартуют для одного туриста от 1,5 тысячи рублей за плацкартный вагон и от 2,2 тысячи — за купе. Время в пути составит около 11 часов.
Ранее соотечественникам назвали действенные способы избежать нежелательного общения со словоохотливыми попутчиками в поездах. Чтобы не оказаться случайно вовлеченным в долгие разговоры во время поездки, следует подготовиться заранее и придумать себе как можно больше интересных дел, которые скрасят поездку.