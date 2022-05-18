Россиянам раскрыли стоимость зарубежных поездок на поезде

«АиФ»: россияне могут отправиться за границу на поезде дешевле 10 тысяч рублей

Российским путешественникам раскрыли список заграничных направлений, куда можно отправиться на поезде, купив билет дешевле 10 тысяч рублей. Рейтинг доступных железнодорожных направлений составили в «АиФ».

Например, туристам порекомендовали в качестве места для отдыха рассмотреть Монголию. Поезда из Иркутска в Улан-Батор отправляются дважды в неделю, а стоимость билета в купе составляет в среднем 8,5 тысячи рублей. Время в пути — 22,5 часа.

Также бюджетно на поезде можно добраться до Белоруссии. «Судите сами: перелет по маршруту Москва — Минск — Москва в середине июня обойдется в 5,8 тысячи рублей, плюс почти две тысячи за багаж, а билеты на поезд на те же даты — 3364 рубля. Почти вдвое дешевле», — отметили авторы материала.

Кроме того, желающие отдохнуть у моря могут отправиться в Казахстан или Абхазию. Стоимость билетов на поезд, следующий из Москвы в Сухум, составляет 3,3 тысячи рублей за плацкартный вагон, 6,6 тысячи рублей — за купе, из Санкт-Петербурга — 5,7 тысячи рублей и 9 тысяч рублей соответственно.

Что касается Казахстана, путешественникам напомнили, что в настоящее время железнодорожное сообщение со страной восстановлено только по маршруту Астрахань — Атырау, однако в июне ожидается возобновление движение поездов из Алма-Аты в Саратов, Казань, Новосибирск и из Самары и Омска в Караганду. Цены на билеты из Астрахани в Атырау стартуют для одного туриста от 1,5 тысячи рублей за плацкартный вагон и от 2,2 тысячи — за купе. Время в пути составит около 11 часов.

Ранее соотечественникам назвали действенные способы избежать нежелательного общения со словоохотливыми попутчиками в поездах. Чтобы не оказаться случайно вовлеченным в долгие разговоры во время поездки, следует подготовиться заранее и придумать себе как можно больше интересных дел, которые скрасят поездку.