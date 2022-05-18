Россия и Турция договорились увеличить взаимное количество авиарейсов

Россия и Турция договорились увеличить число рейсов авиакомпаний обеих стран

Власти России и Турции договорились увеличить количество взаимных пассажирских авиарейсов российскими и турецкими авиакомпаниями. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), пишет «Интерфакс».

Отмечается, что на встрече Новака с вице-президентом Турции Фуатом Октайем и министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Турции Мехметом Мушем обсуждался вопрос развития туризма.

«В прошлом году количество туристов из России в Турции составило 4,7 миллиона человек. В этом году для сохранения такого количества или даже увеличения говорили о необходимости обеспечить транспортное сообщение», — раскрыл подробности Новак.

Ранее в мае глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что ведомство согласовало до 1 июля дополнительные 450 рейсов в Турцию — ранее в республику еженедельно совершалось 290 вылетов.