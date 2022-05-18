Кулеба выразил недовольство из-за поставок оружия из Германии на Украину

Кулеба в разговоре с Ламбрехт выразил недовольство из-за поставок оружия на Украину из ФРГ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство во время разговора с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт из-за поставок оружия. Об этом сообщает газета Die Welt.

Беседа руководителей ведомств произошла в рамках визита Кулебы на встречу глав МИД G7, которая состоялась 13 мая. Украинский министр потребовал у Ламбрехт ответа о сроках поставок обещанных зенитных самоходных установок Gepard.

«Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, в ходе которого Кулеба вышел из себя», — сказано в статье.

Кроме того, Кулеба сказал Ламбрехт, что «нехорошо» говорить о поставках, «зная, что боеприпасов нет». В Минобороны Германии отказались давать комментарии, сославшись на конфиденциальность прошедших переговоров.

В издании отметили, что Берлин пообещал Киеву поставку немецких танков Gepard около трех недель назад, однако с того времени «ничего не произошло». Поставки не осуществляются из-за отсутствия боеприпасов, однако в Германии ищут способ решить данную проблему.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что за последние две недели Германия направила Киеву более 2000 ручных противотанковых гранатометов и 4600 противотанковых мин. При этом в публикации отмечалось, что поставки тяжелого вооружения пока не начались.