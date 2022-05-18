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Российским торговым сетям упростят покупку долей иностранных компаний

Мишустин сообщил об отмене лимитов для торговых сетей для покупки зарубежных компаний
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российским торговым сетям упростят покупку долей у иностранных собственников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

В настоящее время для них действуют ограничения: на одну сеть не может приходиться более четверти товарооборота на конкретной территории. По оценкам Мишустина, в сложившейся ситуации это может создать проблемы, и до начала 2023 года лимиты для компаний отменят.

«Рассчитываем, что эти предложения позволят существенно упростить и ускорить заключение сделок с собственностью, поддержать бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов», — сказал премьер, добавив, что меры должны способствовать и поддержке занятости при уходе из России зарубежных компаний.

Прекращать работу в стране зарубежные компании стали после начала российской военной спецоперации на Украине, о которой объявил 24 февраля президент Владимир Путин. Так, 16 мая об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек объявила сеть «Макдоналдс». Некоторое время после закрытия точек она продолжала платить зарплату сотрудникам и сохранила за собой помещения, но все же решила прекратить свое более чем 30-летнее присутствие в России.

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Платон Щукин
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