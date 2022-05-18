В России изменили условия льготной ипотеки

В России увеличили до 30 миллионов рублей размер кредита для льготной ипотеки

В России решили увеличить максимальный размер кредита для льготной ипотеки до 30 миллионов рублей. Об изменении условий оформления кредита на жилье рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

В рамках заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций Мишустин заявил, что максимальный размер кредита увеличится и для семейной ипотеки — сумма достигнет 15 миллионов рублей.

По словам властей, подобная мера поможет обеспечить россиян жильем, а также окажет влияние на строительную сферу. «Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — пояснил премьер-министр.

Ранее по поручению президента Владимира Путина в стране до 9 процентов снизили ставку по льготной ипотеке. Тогда максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был ограничен 12 миллионами рублей и 6 миллионами рублей — для всех остальных регионов.