Стало известно о госпитализации Вильфанда

Mash: экс-директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда госпитализировали в Москве

Бывшего директора Гидрометцентра Романа Вильфанда госпитализировали в нейрохирургическое отделение в Москве. Об этом сообщается в среду, 18 мая, в Telegram-канале Mash.

Как стало известно изданию, синоптику провели операцию. Ранее Вильфанду диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника.

По сведениям Mash, сейчас бывший глава Гидрометцентра находится в состоянии средней тяжести.

С 2001-го по 2018 год Вильфанд возглавлял Гидрометцентр, а после стал научным руководителем института организации.

Ранее синоптик предрек жителям нескольких российских регионов опасную погоду — дожди, грозы, ливни, град и штормовой ветер до 22 метров в секунду. По его данным, до конца недели непогода обрушится на Пензенскую, Саратовскую, Самарскую области, Татарстан, а также Северный Кавказ.