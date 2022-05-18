Девушка пришла на свадьбу сестры в джинсах и разочаровала семью

Пользовательница Reddit надела джинсы и футболку на свадьбу сестры и разочаровала семью

Девушка надела джинсы вместо вечернего платья на свадьбу сестры и разочаровала семью своим нарядом. О случившемся она рассказала на портале Reddit.

Автор материала отметила, что предпочитает маскулинный стиль в одежде, а также никогда не делает укладку и макияж. По этой причине, несмотря на просьбы родственников, соблюдать дресс-код она отказалась. «Мне кажется, что я не должна менять себя ради свадьбы. Мне некомфортно в платьях и костюмах — это не мой стиль», — уточнила юзерша.

В конечном счете пользовательница сети пришла на церемонию бракосочетания в брендовой футболке и стильных, по ее мнению, джинсах. Внешний вид девушки озадачил сотрудников свадебной локации: ее не хотели пускать на торжество, пока сестра не вышла к ней, чтобы разрешить данную ситуацию.

Поступок родственницы расстроил виновницу торжества. «Она не разговаривала со мной всю ночь. Родители были не в духе и потребовали, чтобы я извинилась. Но ведь это всего лишь одежда!» — написала девушка.

Размещенный пост собрал сотни комментариев, в которых юзеры также принялись ругать поведение автора. «Ведешь себя так, будто тебе 13 лет», «Я бы никогда не надела джинсы на свадьбу», «Тебе нужно научиться выражать себя по-другому», — писали они под публикацией.

Ранее в мае другая девушка устроила фотосессию в платье, которое ранее украла у сводной сестры в отместку за попытку испортить ей свадьбу. Дочь отца от первого брака грозилась прийти на церемонию в наряде белого цвета, чем разозлила виновницу торжества. По этой причине она вынудила родителя тайно выкрасть вещь.