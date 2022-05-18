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Тату-мастера раскрыли самые странные просьбы клиентов

Wales Online: мастер рассказал о просьбе клиентов нанести тату на их тела во время секса

Фото: Brett Sayles / Pexels

Британская компания Barber DTS, производящая товары для татуировок и пирсинга, провела опрос среди мастеров и раскрыла самые странные просьбы клиентов салонов за последние 12 месяцев. Соответствующие данные появились в распоряжении издания Wales Online.

Так, в числе нелепых запросов оказалось требование влюбленных нанести изображение на их тела во время занятия сексом. Кроме того, в данный список вошли узор в виде чулок в сетку, покрывающий все ноги, и рисунок курицы в маске с символами COVID-19, держащей рулон туалетной бумаги. В то же время одна из девушек попросила сделать поверхность ее кожи на два тона темнее, чтобы ей не приходилось загорать.

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Вдобавок в перечень попало предложение графически изобразить сексуальные стоны избранницы посетителя студии, а также просьба о создании эскиза эротической сцены с участием персонажей студии Disney. «Клиент попросил набить секс-игрушку с крыльями и именем своего лучшего друга внизу... Это было странно», — рассказал о случае на работе один из тату-мастеров.

Ранее мастер и управляющая тату-салоном в США Кей Олдей рассказала, как ее коллега нанесла изображение на прыщ клиента и столкнулась с неприятными последствиями. По словам Олдей, девушка наносила татуировку на спину мужчины и во время сеанса заметила на его коже большой прыщ. Однако, несмотря на это, она решила покрыть чернилами воспаленный участок. Когда игла тату-машинки повредила пустулу, ее содержимое брызнуло вверх и попало в рот мастеру.

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Алина Гостева
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