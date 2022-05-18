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В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

В WhatsApp появится возможность просматривать бывших участников групповых бесед

Фото: Asterfolio / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, позволяющая пользователям просматривать бывших участников групповых бесед. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным ресурса, пользователи мессенджера смогут видеть бывших участников групповых чатов. Опция будет доступна всем участникам чата, а не только администраторам, уточняют специалисты WABetaInfo.

Отмечается также, что возможность просмотра бывших участников групповых бесед находится пока в стадии разработки. Когда она станет доступна для всех пользователей, неизвестно.

Ранее сообщалось о планах разработчиков WhatsApp увеличить максимальное количество участников группового чата с 256 до 512.

До этого также стало известно о появлении в WhatsApp функции, с помощью которой пользователи могут оставлять реакции на сообщения собеседников. Юзерам стали доступны шесть смайликов: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо».

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Асель Минбаева
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