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Россиян осудили за организацию незаконной миграции на Урале

ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Свердловской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

На Урале двоих россиян приговорили к двум годам колонии за организацию незаконного въезда в Россию 179 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Спецслужба пресекла незаконный канал миграции, который действовал с 2018 года. Установлено, что участники преступной группы оформляли гражданам стран Юго-Восточной Азии приглашения от имени двух аффилированных компаний. При этом в саму Свердловскую область мигранты не приезжали, занимаясь незаконной трудовой деятельностью в других российских регионах.

Злоумышленников признали виновными по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ, МВД и Росгвардия провели масштабные обыски у подпольных оружейников в 33 регионах России. Изъято 560 единиц огнестрельного оружия: пистолеты, револьверы, пулеметы, винтовки и карабины, взрывчатые вещества, гранаты, детонаторы и приборы для бесшумной стрельбы.

В ходе операции были задержаны 92 человека, занимавшихся переделкой гражданского оружия в боевое и его продажей.

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Мария Рубникович
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