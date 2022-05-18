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Захарова рассказала о военно-биологической активности на Украине

Мария Захарова рассказала о военно-биологической деятельности Пентагона на Украине

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta / Reuters

На Украине при содействии профильного органа Пентагона велась военно-биологическая деятельность. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, в масштабную военно-биологическую активность были вовлечены 30 лабораторий в 14 украинских городах, а регистрационная карта соответствующей программы подписывалась заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком.

Захарова отметила, что такая деятельность велась в республике с 2014 года и что соответствующие исследования проводились под руководством экспертов Агентства по сокращению военной угрозы Пентагона (DTRA).

«Есть все основания утверждать, что к основным направлениям деятельности DTRA относились сбор и вывоз США штаммов опасных микроорганизмов и исследования потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для этого региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться в США», — добавила дипломат.

Во время брифинга Захарова также сообщила, что Пентагон проводил эксперименты на пациентах украинских психиатрических больниц. Представитель МИД пояснила, что, в частности, были установлены факты экспериментов американских военных, испытывавших «потенциально опасные биологические препараты» на пациентах психиатрических больниц в Харьковской области.

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Алевтина Запольская
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