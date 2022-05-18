Захарова рассказала об экспериментах Пентагона с психбольными на Украине

Захарова рассказала об экспериментах Пентагона с пациентами психбольниц на Украине

Пентагон проводил эксперименты с пациентами украинских психиатрических больниц. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, были установлены факты экспериментов американских военных, которые испытывали «потенциально опасные биологические препараты» на пациентах областной клинической психиатрической больницы номер три города Харьков. Кроме того, подопытными становились, по словам Захаровой, и пациенты первой психиатрической клиники в Харьковской области.

Ранее Захарова заявила, что власти в Киеве делают все, чтобы гражданские находились вместе с военными на осажденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Она напомнила, что именно Россия инициировала организацию гуманитарных коридоров с «Азовстали».