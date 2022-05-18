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Захарова обвинила Киев в нахождении гражданских на «Азовстали»

Захарова заявила, что Киев делает все, чтобы гражданские находились на «Азовстали»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Власти в Киеве делают все, чтобы гражданские находились вместе с военными на осажденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим делает все, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на "Азовстали" и оттуда не выходили», — заявила представитель российского дипведомства. Также Захарова напомнила, что именно Россия инициировала организацию гуманитарных коридоров с «Азовстали».

Ранее Захарова назвала ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского об операции по спасению жизней бойцов полка «Азов». По ее словам, украинские власти «демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи».

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Николай Чигасов
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