Швейцария создаст резерв газа на зиму на случай прекращения поставок из России

Власти Швейцарии создадут запас газа на зиму на случай прекращения поставок из России

Власти Швейцарии одобрили концепцию по созданию газового резерва на будущую зиму на случай прекращения поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению правительства, концепция призвана минимизировать возможные последствия отсутствия поставок из России. Отмечается, что, помимо регулярных закупок, которые швейцарские поставщики осуществляют каждый год, также предусмотрены две дополнительные меры. Так, власти страны планируют создать в соседних странах газовый резерв, который покроет 15 процентов ежегодного потребления газа в Швейцарии, и закупить дополнительные объемы газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) подготовила план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, стоимость которого составляет 210 миллиардов евро. Данный план включает в себя три этапа и предполагает наращивание импорта газа из других стран, в частности из Египта, Израиля и Нигерии, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также разработку механизмов для экономии энергии. По данным Reuters, ЕК хочет добиться увеличения доли возобновляемых источников энергии до 45 процентов и сокращения потребления энергии на 13 процентов к 2030 году.

