«Новые горизонты» собрали более 70 миллионов просмотров за два дня

Трансляции с площадок марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров за 2 дня

Трансляции с площадок федерального просветительского марафона «Новые горизонты» собрали более 70 миллионов просмотров за два дня. Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия, российского общества «Знание».

Прямые эфиры могут увидеть все желающие на портале организации, в сообществе во «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.

Отмечается, что в рамках марафона работают пять дискуссионных площадок. На них с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители председателя правительства Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских министров, первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также на марафоне выступили уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.

Спикеры обсуждали с участниками темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

В рамках марафона «Новые горизонты» будет представлено более 220 часов просветительского контента и выступят более 200 лекторов и наставников — в том числе выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. Полная программа опубликована на сайте мероприятия.