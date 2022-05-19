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«Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов за полцены

«Аэрофлот» начал распродажу билетов по России с 19 по 26 мая со скидками до 50 процентов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Отечественный авиаперевозчик «Аэрофлот» начал масштабную распродажу билетов по популярным внутрироссийским направлениям со скидками до 50 процентов. Об этом компания объявила на своем сайте.

Приобрести билет за полцены можно в период с 19 по 26 мая на рейсы с датой вылета до 31 октября 2022 года. Спецпредложение действует на прямые перелеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны.

Отмечается, что акция распространяется на рейсы, совершаемые в эконом-классе, и не суммируется с другими скидками. Авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее сообщалось, что еще один крупный отечественный перевозчик, S7, сообщил о запуске с 17 по 20 мая распродажи проездных документов более чем на 100 направлений. Акция будет действовать на полеты с 23 мая до апреля 2023 года.

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Валентина Процкова
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