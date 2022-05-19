Пассажирский Boeing приготовился к экстренной посадке в Москве

Пассажирский Boeing готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево

Пассажирский лайнер Boeing с неисправностью левого двигателя готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 19 мая, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агенства уточнил, что во время полета воздушного судна сработал датчик неисправности левого двигателя, в связи с чем летный экипаж принял решение готовить самолет к посадке.

Как стало известно позже, рейс благополучно приземлился. Причины произошедшего пока не установлены.

13 мая сообщалось, что следовавший по маршруту Москва — Волгоград Boeing-737 также совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.