В России назвали цель создания нового детского движения

Депутат Метелев заявил об отличии нового детского движения от пионерии и «Наших»

Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена», внесенный в Госдуму в столетний юбилей пионерии, не подразумевает возрождения советской организации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Никаких больше пионеров

Цель нового движения — это предоставление всем российским детям и подросткам равных возможностей для развития, утверждает депутат. При этом он не хочет сравнивать «Большую перемену» с пионерским движением.

«Я бы не проводил такие прямые аналогии, несмотря на то, что сегодня столетие пионерской организации. Безусловно, там много что было изучено и применяется в сегодняшнем воспитании детей и подростков, но все-таки мы говорим о новой мощной общероссийской организации, которую сами дети-то и предлагали на протяжении последнего года, если не больше. Это можно было слышать на разных детских форумах, в последний раз это можно было услышать на встрече с президентом участница "Большой перемены" Диана Красовская эту идею предложила, ее поддержал президент, ее поддержали и мы как депутаты Государственной Думы разработали соответствующий законопроект вместе с Росмолодежью, Минпросвещения и самими подростками», — объяснил парламентарий.

Также Метелев отметил, что «Большая перемена» не станет политическим движением. Этим она будет отличаться от организации «Наши», которая существовала в России с 2005 по 2013 год.

«"Наши" было в первую очередь политическим движением, оно занималось достижением политических целей, и вообще там не было детей, это было молодежное движение. Здесь мы все-таки говорим с акцентом на детей, потому что воспитанием должны заниматься школа, семья и государство, причем еще раньше, чем с шести лет», — сказал депутат.

У этой организации нет цели что-то доказывать, как у движения «Наши», у нее цель одна — чтобы у миллионов детей появилась в жизни цель. К сожалению, у подрастающего поколения не всегда эти цели есть Артем Метелев депутат Госдумы

Кураторы «Большой перемены»

Согласно идее авторов законопроекта, «Большая перемена» должна объединить в себе все действующие в России детские и юношеские организации. По их мнению, существующие объединения не охватывают большую часть детей. При этом ликвидация других движений не предусмотрена.

В пояснительной записке к документу сказано, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

Мы в конституцию внесли, что дети — это приоритет государственной политики. Фактически наш законопроект реализует этот принцип. Мы предлагаем президенту возглавить наблюдательный совет этого движения. Мы предлагаем, чтобы государство в лице всех его ведомств оказывало максимальное содействие, чтобы все детские организации, которые сегодня есть, вошли в это объединение Артем Метелев депутат Госдумы

«Наша задача, вызов заключается в том, что мы должны такой интерес и такое количество возможностей внутри создать, чтобы дети и подростки сами в него пришли. Фактически сегодня идет серьезная, в том числе информационная война и война за смыслы против нашей страны, не реагировать на эти вызовы невозможно. Ответом на эти вызовы является в том числе создание мощного общероссийского массового движения "Большая перемена"», — сказал парламентарий.

Обязательного участия для детей в «Большой перемене» не предусмотрено. Однако организация должна стать социальным лифтом для детей, считает Метелев.

«Например, ребенок вступает в организацию в своей школе или в каком-нибудь кружке по дзюдо, по пению, куда ходит. Он вступает туда и сразу же получает электронный и физический доступ ко всем возможностям, которые мы соберем внутри этого движения. Есть, например, VK Group или "Яндекс", которые могут взять на стажировку детей. Есть "Орленок", "Артек" и другие детские лагеря, куда можно попасть, — как только вступил, тебе сразу дают возможность поехать туда, принять участие в каких-то грантовых конкурсах. Зачастую дети сами не знают, какие возможности есть. Задача этой организации — консолидировать все лучшее, что есть, и создать такую систему, которая предоставит эти возможности равномерно, бесшовно», — заключил депутат.

Законопроект предусматривает, что региональные подразделения движения появятся в каждом регионе России. Власти планируют вместе с участниками движения создать «программы воспитательной работы».

16 мая РБК со ссылкой на источники сообщил о планах Кремля создать детское движение в юбилей пионерии.

