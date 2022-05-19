В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

Депутаты Госдумы внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, целями общероссийского движения станут проведение государственной политики в интересах молодого поколения, участие в воспитании детей, организации досуга детей и молодежи, а также создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.

Стать участниками «Большой перемены» смогут дети с 6 лет. Воспитанием и организацией их досуга будут заниматься взрослые-наставники.

Отмечается, что президенту России Владимиру Путину будет предложено возглавить наблюдательный совет российского детского движения, говорится в документе.

В апреле глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей всей страны.