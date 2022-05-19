Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

Депутаты Госдумы внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, целями общероссийского движения станут проведение государственной политики в интересах молодого поколения, участие в воспитании детей, организации досуга детей и молодежи, а также создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.

Стать участниками «Большой перемены» смогут дети с 6 лет. Воспитанием и организацией их досуга будут заниматься взрослые-наставники.

Отмечается, что президенту России Владимиру Путину будет предложено возглавить наблюдательный совет российского детского движения, говорится в документе.

В апреле глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей всей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»
Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты
Умерла звезда сериала «Как вращается мир» Марни Шуленбург
Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть
Италия предложила план мирного урегулирования на Украине
Бородина раскритиковала поездку в метро
Минобороны доложило о перехвате РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном
Назвавший Шольца ливерной колбасой посол Украины объяснился
Польша собралась судиться с «Газпромом»
Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.