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Нефтяников уличили в нежелании спасать планету

Экологи уличили нефтяные компании в нежелании сокращать вредные выбросы

Фото: Nick Oxford / Reuters

Фонд защиты окружающей среды в своем исследовании уличил крупнейшие нефтяные компании в нежелании спасать планету и сокращать вредные выбросы с целью достижения углеродной нейтральности. Выдержки из доклада приводит CNBC.

Авторы указывают на возросшее число сделок по продаже отдельных месторождений и скважин. Продавцами в них, как правило, выступают крупные компании, торгующиеся на биржах и взявшие на себя обязательства по сокращению выбросов. Покупателями становятся мелкие компании, не обязанные соблюдать строгие критерии и отчитываться перед акционерами и регуляторами.

Таким образом, общее количество вредных выбросов и их воздействие на окружающую среду не изменяются. Создается лишь видимость заботы об экологии и стремления к соблюдению Парижских климатических соглашений, отмечают авторы.

Именно эти соглашения, заключенные в 2015 году, стали основополагающим документом в деле борьбы с изменением климата. Все ратифицировавшие их страны, включая Россию, обязались предпринимать меры для ограничения повышения средней температуры 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом к 2050 году.

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Платон Щукин
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