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Французы обвинили США в украинском кризисе

The Times: жители Франции обвинили НАТО и США в провоцировании операции на Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французы обвиняют США в украинском кризисе и в сложившейся ситуации склонны поддерживать Россию. К таким выводам в своем материале пришел журналист газеты Times Чарльз Бремнер.

Автор отмечает, что во Франции серьезно отличается отношение к российской СВО на Украине от остальных стран Центральной и Западной Европы. По их мнению, США и НАТО спровоцировали президента России Владимира Путина к использованию военной силы.

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В частности, глава Французской академии Элен Каррер д’Анкосс полагает, что россиянам необходимо было помочь восстановиться после распада СССР, чтобы они не испытывали серьезных проблем и «унижений». Она считает, что в таком случае нынешнего конфликта бы не произошло.

Профессор Сорбонны и специалист по истории США Андре Каспи отметил, что пока на Украине ведутся боевые действия, НАТО усиливает свое присутствие в Евросоюзе, а промышленность США делает «великолепный бизнес» на миллиардных поставках.

Ранее старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар заявил, что курс Вашингтона на ослабление Москвы — это ошибка. Он отметил, что подобная политика администрации президента США Джо Байдена усложняет урегулирование кризиса на Украине.

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Николай Чигасов
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