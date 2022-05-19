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В Рязанском художественном музее открылась выставка работ Сальвадора Дали

В Рязанском художественном музее открылась выставка работ Сальвадора Дали

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

В Рязанском художественном музее 19 мая начала работать передвижная выставка графических работ художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает агентство 7info.

Зрители смогут увидеть более 60 оригинальных произведений художника, среди которых литографии из серий «Приключения Алисы в Стране чудес», «Кармен», «Далинианские лошади», «Трилогия любви», а также иллюстрации к повести «Треуголка», выполненные в технике ксилографии.

Работы были предоставлены компанией «Арт центр» из Санкт-Петербурга, коллекцию собирали в галереях Европы и США, а также у частных коллекционеров.

Выставка продлится до 14 августа.

Ранее сообщалось, что в Рязани появится мемориальная квартира-музей писателя Александра Солженицына — открытие запланировано на 2022 год. Площадкой для музея станет квартира, в которой писатель проживал на протяжении 12 лет (с 1957 по 1969 год) вместе с супругой Натальей Решетовской. В 2021 году помещение удалось выкупить благодаря финансовой помощи мецената, а также при поддержке правительства региона.

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Сергей Истомин
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