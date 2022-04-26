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В Рязани появится мемориальная квартира-музей Александра Солженицына

Открытие мемориальной квартиры-музея Александра Солженицына запланировано на 2023 год

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Globallookpress.com

В Рязани появится мемориальная квартира-музей писателя Александра Солженицына, открытие запланировано на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Площадкой для музея станет квартира, в которой писатель проживал на протяжении 12 лет (с 1957 по 1969 год) вместе с супругой Натальей Решетовской. В 2021 году помещение удалось выкупить благодаря финансовой помощи мецената, а также при поддержке правительства региона.

Квартира расположена на первом этаже деревянного здания, которое признано объектом культурного наследия. Помещение включает пять комнат. По словам директора рязанского музея-заповедника С. А. Есенина Бориса Иогансона, сейчас квартира находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем помещение приобретет достойный вид, будет воссоздана мемориальная обстановка, с которой смогут познакомиться не только рязанцы, но и многочисленные гости нашего региона», — отмети он и добавил, что в экспозицию войдут личные вещи Солженицына.

Ранее, 8 апреля, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Знак космоса», на которой представили космические значки. Посетителям показали малотиражные значки 1960-1980-х годов, памятные медали, а также космический скафандр летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова.

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Мария Гейн
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