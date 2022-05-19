В МИД рассказали о переориентации поставок энергоресурсов из России на Восток

Захарова заявила, что Россия активно переориентирует поставки нефти и газа на Восток

Россия активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, спрос на них будет только расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В то же время Захарова признала, что переориентация экспорта российских энергоресурсов является непростой задачей, решение которой повлечет за собой изменение логистических цепочек.

По оценке представителя МИД, несмотря на внешнее санкционное давление, доходы России от нефти и газа не сократятся. «Так называемое эмбарго, введение которого активно обсуждается в Евросоюзе, может еще больше взвинтить нефтяные котировки», — заявила Захарова.

Ранее Европейская комиссия подготовила план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Как уточнило агентство Reuters, данный план включает в себя три этапа, предполагая наращивание импорта газа из других стран, в частности Египта, Израиля и Нигерии, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также разработку механизмов для экономии энергии.