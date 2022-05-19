Российского депутата задержали на границе Мексики и США

Депутата думы Владивостока Каменщикова задержали на границе Мексики и США

Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, предположительно, Каменщикова задержали при попытке незаконного пересечения границы. При этом, отметил источник, точной информации пока нет.

В думе Владивостока агентству сообщили, что Каменщиков не появлялся на заседаниях с момента начала спецоперации России на Украине. Тогда он публично выступил против ее проведения. При этом он продолжает числиться депутатом.

