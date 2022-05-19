Подозреваемый в двойном убийстве россиянин скончался от переохлаждения

В Ижевске подозреваемый в убийстве знакомой пары мужчина умер на улице от переохлаждения

На окраине Ижевска обнаружили тело ранее судимого россиянина, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в течение нескольких дней он гостил у знакомой пары, вместе с 56-летним приятелем и его 45-летней возлюбленной мужчина распивал спиртное. В один из дней между ним и хозяевами дома произошел конфликт, во время которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевших ножом, отчего те скончались на месте. После этого он закрыл дверь на навесной замок и скрылся с места преступления.

Его тело нашли 19 мая возле заброшенного дома. По предварительным данным, фигурант скончался от переохлаждения.

По факту случившегося возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.