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В России из-за остановки продаж за рубеж пришлось сжигать газ

«Ъ»: российские нефтяные компании попросили довести норматив сжигания газа до 30 процентов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российские нефтяные компании попросили увеличить в шесть раз, с пяти до 30-ти процентов, действующие нормативы сжигания попутного газа, чтобы избежать миллиардных штрафов. Об этом со ссылкой на обращение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к главе Минприроды Александру Козлову пишет «Коммерсантъ».

Попутный нефтяной газ (ПНГ) получается в процессе добычи нефти, его используют для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ). Этот продукт Россия активно экспортировала в Европу, но закрытие границы с Украиной нарушили транзит в Венгрию, Молдавию и Румынию, а санкции остановили поставки в Польшу и Прибалтику.

Внутренний рынок не в состоянии переработать все объемы СУГ, поэтому компаниям приходится активно сжигать ПНГ на факелах. Этот процесс приводит к выбросам парниковых газов, поэтому на него установлены строгие нормативы. Но уложиться в них, предупредил Шохин, уже невозможно.

После начала военных действий на Украине стоимость СУГ упала на 40 процентов, а склады начали переполняться. Сверхнормативное сжигание регулируется с помощью штрафов с коэффициентами 25 и 100, а также компенсации вреда атмосфере. Например, за израсходованные таким образом 500 миллионов кубометров газа придется заплатить более 10 миллиардов рублей, а стоимость вреда атмосфере составляет 8 миллиардов.

Brent от TradingView

В Минприроды подтвердили проблему, отметив, что совместно с Минэнерго и отраслью оценивают риски сверхнормативного сжигания, идет сбор информации. Источник, близкий к РСПП, полагает, что превышение уровня сжигания лучше всего было бы рассматривать в индивидуальном порядке для каждой компании.

Ранее сообщалось, что добыча нефти и конденсата в России снизилась в апреле почти на миллион баррелей в сутки — до 10,29 миллиона баррелей в сутки, а добыча прочих газоконденсатных жидкостей — на 91 тысячу баррелей. Такие данные были опубликованы в докладе ОПЕК.

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Платон Щукин
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