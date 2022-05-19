В Казани пройдет научно-популярный фестиваль GeoFest

В Казанском федеральном университете 3 июня пройдет научно-популярный фестиваль GeoFest

В Казанском федеральном университете пройдет научно-популярный фестиваль GeoFest. Об этом сообщает «Татар-информ».

Проект посвящен экологии, географии и окружающему миру. На базе университета его преподаватели совместно со специалистами Российского географического общества прочитают серию лекций, проведут мастер-классы и интерактивные мероприятия. В частности, ученые расскажут об особенностях работы геоинформационных систем и космических снимках. В рамках нового проекта будут устроены викторины, конкурсы, эксперименты и опыты.

Вход на мероприятие свободный. Фестиваль пройдет 3 июня во втором высотном корпусе КФУ.

Ранее стало известно, что экологи займутся очисткой острова Врангеля на Чукотке, который входит состав одноименного заповедника, от металлолома. Работы начнутся в середине июля 2022 года, в них задействуют 45 специалистов.