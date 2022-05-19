Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Казани пройдет научно-популярный фестиваль GeoFest

В Казанском федеральном университете 3 июня пройдет научно-популярный фестиваль GeoFest

Фото: Медиапортал КФУ

В Казанском федеральном университете пройдет научно-популярный фестиваль GeoFest. Об этом сообщает «Татар-информ».

Проект посвящен экологии, географии и окружающему миру. На базе университета его преподаватели совместно со специалистами Российского географического общества прочитают серию лекций, проведут мастер-классы и интерактивные мероприятия. В частности, ученые расскажут об особенностях работы геоинформационных систем и космических снимках. В рамках нового проекта будут устроены викторины, конкурсы, эксперименты и опыты.

Вход на мероприятие свободный. Фестиваль пройдет 3 июня во втором высотном корпусе КФУ.

Ранее стало известно, что экологи займутся очисткой острова Врангеля на Чукотке, который входит состав одноименного заповедника, от металлолома. Работы начнутся в середине июля 2022 года, в них задействуют 45 специалистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»
Жена артиста МХТ имени Чехова раскрыла секрет идеального подарка от мужа
Врач развеяла миф о связи между отеками и водой
Женщина спасла быка от забоя и сделала его своим питомцем
Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты
Умерла звезда сериала «Как вращается мир» Марни Шуленбург
Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть
Италия предложила план мирного урегулирования на Украине
Бородина раскритиковала поездку в метро
Минобороны доложило о перехвате РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.