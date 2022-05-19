Парикмахер раскрыл самые раздражающие привычки клиентов

Парикмахер Холл заявила, что непрошеные советы неприятны почти для всех мастеров в салоне

Профессиональный парикмахер Шида Холл, работающая в салоне в Лондоне, раскрыла самые раздражающие привычки клиентов. Ее комментарий приводит The Sun.

По словам специалистки, некоторое поведение и манеры посетителей неприятны почти для всех мастеров по волосам. Первым делом она выделила непрошеные советы в адрес стилистов. «Мы понимаем стресс клиентов при смене имиджа, особенно когда они платят высокую цену за стрижку или балаяж. Но не нужно говорить мне, что я должна приступить к работе сразу после смешивания краски. Помните — эксперты знают, что делают» — заявила она.

Кроме того, Холл отметила, что многие клиенты хотят реализовать невозможное для их волос окрашивание. «Мы все находили в интернете изображения платиновых блондинок и представляли себя с такими волосами. Но для многих людей, особенно с темными локонами, это может остаться только мечтой», — пояснила она и добавила, что зачастую средства для обесцвечивания и тонировки могут сильно повредить локоны и сделать волосы сухими.

«Одна моя клиентка-брюнетка принесла сумочку с изображением белого щенка и сказала, что хочет, чтобы ее волосы были такими же светлыми, как у него. Я делала ей прически около 15 лет, но после этого случая я посоветовала ей найти другого парикмахера», — рассказала стилист.

Собеседница издания также подчеркнула, что стрижка и окрашивание требуют точности, поэтому она не исключает ошибок в прическе, сделанной посетителю, который крутит головой. Среди прочего, как и при посещение любого другого мастера в салоне, парикмахер не советует опаздывать. «Невозможно поддерживать поток клиентов, когда один клиент опаздывает даже на несколько минут», — заключила специалистка.

В апреле парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления. По словам звездного стилиста и соучредителя бренда Flawless by Gabrielle Union Ларри Симса, осветление — это нарушение пигментации волос. «По сути, пигмент в ваших локонах разрушается и становится слабее. Данная манипуляция влияет на внутреннюю структуру волос», — объяснил эксперт.