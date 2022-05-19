Вероятность падения цен на недвижимость в России оценили

Риелтор Бендриков счел маловероятным падение цен на недвижимость

Падение цен на недвижимость в ближайшей перспективе маловероятно, так как собственники не готовы идти на уступки потенциальным покупателям из-за уровня инфляции в стране, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Олег Бендриков. Он добавил, что сделки на вторичном рынке практически отсутствуют, ситуация может измениться только после снижения ставки Центробанка России.

По мнению Бендрикова, ожидать какой-то динамики и оживления на рынке недвижимости можно будет только после того, как ЦБ снизит ключевую ставку хотя бы до 10 процентов: раньше говорилось о том, что такие показатели будут достигнуты только в течение года, теперь — полугода. Такой прогноз, по мнению риелтора, можно назвать более оптимистичным.

Ближайшая перспектива

«Сейчас мы видим, что по вторичке собственники не идут на снижение цен. Первичка вверх не идет, но и не дешевеет: благодаря льготной ипотеке и индивидуальным предложениям от застройщиков такого масштабного спада, как на вторичку, которая упала практически до нуля, там нет», — сказал эксперт.

Он напомнил, что если раньше в одном банке могли заключаться 3-4 сделки по вторичной недвижимости в день, то теперь это максимум одна в неделю. Особенностью ситуации он назвал и то, что сделки заключаются только живыми деньгами, на ипотеку покупатели не идут.

А продавцы, в свою очередь, не идут на торг. Конечно, все зависит от ситуации, бывают и срочные продажи, когда продавцу нужно быстро получить деньги, но все же это исключение. В любом случае, цены могут упасть максимум на 5-10 процентов. Хотя прогнозировать сейчас какую-то динамику практически нереально Олег Бендриков риелтор

Риелтор объяснил, что собственники не идут на торг даже в условиях стагнации на рынке, поскольку сегодня квартиры чаще всего продают для того, чтобы улучшить жилищные условия: меняют однушку на двушку и так далее. Они согласны уступить только в случае, если продавец их новой квартиры пойдет на дисконт. Кроме того, люди видят постоянно растущую инфляцию и не хотят продешевить.

«С земельными участками то же самое, особенно если речь о дорогой недвижимости. Никто не торгуются, люди просто ждут, пока появится покупатель, готовый заплатить требуемую сумму, не уступают даже полмиллиона при сделке в 30. Мы же видим, что цены выросли на все вплоть до хлеба и яиц, не осталось не поднявшихся позиций. Чисто психологически люди в этих условиях не готовы к торгу», — считает эксперт.

После снижения ставки

Риелтор не ожидает значительного падения цен и после снижения ключевой ставки. Единственным, что принесет данная мера, станет оживление на рынке недвижимости.

«Ипотека, наконец, заработает, потому что сейчас на вторичном рынке ее нет вообще. Даже те, кто планировал приобрести вторичную недвижимость, начали рассматривать новостройки, потому что только их можно себе позволить. Застройщики предлагают ипотеку под 9 процентов, некоторые даже под 7. А вторичка — это гарантированные 15-17 процентов в зависимости от банка. То есть разница больше, чем в два раза», — сказал Бендриков.

Оживления, по его мнению, можно будет ждать при снижении ставки хотя бы до 10 процентов, тогда ипотека в разных банках будет колебаться в пределах 11,5-12 процентов, что соответствует реалиям конца 2014, 2019 года, когда рынок был достаточно активным.

Ранее аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Владимир Чернов предупредил, что подорожание ипотеки и падение доходов населения приведут к увеличению среднего срока погашения жилищных кредитов. Сейчас граждане в среднем берут ипотеку на 22 года, но стараются погасить ее за семь-девять лет. По разным данным, реальный средний срок погашения составляет шесть-семь лет или три с половиной года. Чернов считает, что в текущих условиях многие не смогут выплачивать кредит с существенным опережением. Он оценивает будущие средние сроки выплаты ипотеки в 14-16 лет.