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Уличные художники распишут трамвай к «Ночи музеев» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в преддверии «Ночи музеев» трамвай превратят в арт-объект

Фото: Unsplash

В Екатеринбурге в преддверии акции «Ночь музеев» уличные художники превратят трамвай в арт-объект. Как уточняет ТАСС, трамвай распишут традиционными узорами — нижнетагильской и уральской домовой росписями.

Глава Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Светлана Швецова в беседе с агентством указала, что художники будут работать в технике традиционного народного мазка. После преображения транспортное средство будет курсировать по городу в течение года, меняя маршруты.

По словам собеседницы агентства, идея превратить трамвай в арт-объект принадлежит екатеринбургской стрит-арт-художнице Наталье Пастуховой. Согласно задумке, трамвай украсят изображениями волшебных птиц и зверей, которые будут спешить в музеи Свердловской области. Отмечается, что в рейс травмай выйдет 21 мая.

Ранее сообщалось, что в ходе Ночи музеев в Москве будет открыта выставка «Виктор Цой. Путь героя».

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Варвара Кошечкина
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