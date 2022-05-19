Россиянам рассказали о неожиданных плюсах «кризиса среднего возраста»

Врач Михаил Валуйский: кризис среднего возраста можно прожить с удовольствием

Врач-психиатр и психотерапевт Михаил Валуйский рассказал россиянам, как самостоятельно преодолеть «кризис среднего возраста» и обернуть его себе на пользу. В интервью для «Доктор Питер» он отметил неожиданные плюсы такого состояния и поделился способами прожить его с удовольствием.

Врач отмечает, что, на самом деле, с кризисными периодами человек неоднократно сталкивается на протяжении всей жизни. «По-хорошему, кризисы бывают у всех — и неоднократно. Кризис двух, трех лет, подростковый и т.д», — объяснил он. Однако «кризис среднего возраста», по мнению Валуйского, встречается далеко не у всех.

Основной признак, который выдает наличие кризиса — апатичный взгляд на жизнь. «На самом деле, его можно охарактеризовать как состояние, при котором человек не знает, что ему дальше делать. То есть до этого момента человек хорошо понимал — как, зачем живет. А теперь просто не знает», — отметил психотерапевт.

Определить «кризис среднего возраста» возможно и по другим признакам. Среди них: ощущение бессмысленности происходящего, раздражительность, усталость, чувство обмана и безрадостности. Психиатр предупреждает, что, если вовремя не обратить внимание на такое состояние и не принять меры, это приведет и к более серьезным последствиям. «До настоящих депрессивных эпизодов это не всегда дотягивает, но может перерасти в настоящую депрессию со всеми ее проявлениями», — уверен Валуйский.

Разрешить кризис, по словам эксперта, возможно, если вновь начать получать удовольствие от жизни. «Если мы говорим о потере смысла жизни, то, на самом деле, мы говорим о том, что человек просто не знает, как ему получать удовольствие», — отметил он. Валуйский также дополнил, что кризис можно разрешить только через созидание: «Можно открывать для себя новое, при этом не разрушая. Потому что в «кризис среднего возраста» больше всего хочется именно разрушать: развестись, бросить работу. Но это неправильный путь».

Психотерапевт заключил, что в этот период лучше всего открывать для себя новые дела, хобби, возможности быть кому-то полезным. Полезно заняться и заботой о себе —выбрать спорт по душе и изучить вопросы правильного питания. «Здорово создать что-то свое — маленький, но бизнес. И абсолютно точно деструктивно уходить от кризиса, бежать в алкоголь, измены и так далее», — предупредил врач.

До этого психиатр рассказал о главной причине несчастной жизни. По его словам, маниакальное желание достигать новые цели лишает радости от жизни и мешает радоваться настоящему.