Белоруссия купила у России «Искандеры» и С-400

Президент Лукашенко заявил о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400

Минск закупил у Москвы «нужное количество» оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, о покупке ракетных комплексов он договорился с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — подчеркнул глава республики.