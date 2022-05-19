Лукашенко рассказал о планах создать образец ракетного комплекса типа «Искандер»

Белоруссия вместе с Россией планирует разработать ракету типа «Искандер» к концу 2022 года

Белоруссия с помощью России намерена к концу 2022 года создать собственный образец оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, пишет пишет БЕЛТА.

По словам Лукашенко, проблему ракетостроения он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие», — сказал он.

10 мая Александр Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе в создании ОТРК «Искандер». Кроме того, Белоруссия планирует оставить у себя находящиеся на территории страны российские зенитные ракетные комплексы С-400.